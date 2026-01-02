 فتح باب الترشح لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية - بوابة الشروق
الجمعة 2 يناير 2026 7:08 م القاهرة
فتح باب الترشح لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 2 يناير 2026 - 6:42 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يناير 2026 - 6:42 م

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية فتح باب الترشح للدورة الثانية لعام 2026، والمخصصة للروائيين من مختلف الدول العربية، وذلك دعمًا للإبداع الأدبي وتكريمًا لذكرى الروائي السوري الراحل خالد خليفة.

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 15 مارس المقبل، على أن تُعلن القائمة القصيرة منتصف يونيو، فيما يُكشف عن اسم الفائز مطلع سبتمبر من العام نفسه.

ويتوجب على الراغبين في الترشح تعبئة الاستمارة المتاحة على الموقع الرسمي للجائزة، وإرسالها مرفقة بالعمل الروائي بصيغة PDF فقط إلى البريد الإلكتروني: apply@khaledkhalifaaward.org

ويمكن الاطلاع على شروط الترشح والتفاصيل الكاملة عبر موقع الجائزة التابع لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

