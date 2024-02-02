أعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية، اليوم الجمعة، عن أسماء المكرمين بجائزتها لعام 2024 حيث يشترك في الجائزة كل من، جراح القلب المصري العالمي البروفيسور السير مجدي يعقوب والقائدة المجتمعية الأخت نيلي ليون كوريا من تشيلي، والجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا؛ جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية.

وجرى اختيار المكرمين لهذا العام من قبل لجنة تحكيم مستقلة اختارتهم بناء على جهودهم الاستثنائية في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستوى المحلي والدولي على أن يتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مراسم تقام، يوم الاثنين المقبل، في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

من جهته، قال المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، إنه تزامنا مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نتشرف بتكريم ثلاثة من الأفراد والجهات التي تمثل تجسيدا حقيقيا لقيم الوثيقة، ويسر جائزة زايد للأخوة الإنسانية أن تعلن أسماء المكرمين لهذا العام ممن جسدوا قيم الأخوة الإنسانية ليكونوا منارة للأمل في مجتمعاتهم حيث اتبع كل منهم رؤية نبيلة تسعى إلى عالم أكثر سلاما وسنحرص على أن يكون هذا التكريم دافعا لهم لمواصلة وتسريع جهودهم كل في مجاله.

* البروفيسور مجدي يعقوب

ويتم تكريم البروفيسور السير مجدي يعقوب تقديرا لجهوده في تمكين الرعاية الطبية لإنقاذ حياة من هم في أمس الحاجة إليها, بما في ذلك الفئات المجتمعية الأضعف وبصفته مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في مصر ومنظمة سلسلة الأمل الخيرية في المملكة المتحدة ساعد الدكتور يعقوب في إنقاذ آلاف الأرواح وخاصة الأطفال؛ وقد افتتح مراكز للقلب في إثيوبيا وموزمبيق، ويجري حاليا إنشاء مركز في كيجالي برواندا.

يشار إلى أن تقنياته الجراحية الرائدة أحدثت ثورة في زراعة القلب وقد حصل على العديد من الأوسمة بما في ذلك، وسام النيل الكبير، ووسام الفروسية البريطاني، ووسام الاستحقاق من ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

* جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية

فيما تم اختيار جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية أكبر جمعيتين إسلاميتين في إندونيسيا وتضمان أكثر من 190 مليون عضو لجهودهما الإنسانية القيمة ومساعيهما لنشر السلام، إذ نجحت الجمعيتان في تحسين حياة عدد لا يحصى من الإندونيسيين والفئات المجتمعية الضعيفة في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات ومشاريع التخفيف من حدة الفقر.

* الأم نيللي ليون كوريا

أما الأخت نيللي ليون كوريا - المعروفة باسم "الأم نيللي" - فهي الرئيس والمؤسس المشارك (مؤسسة المرأة الصامدة) وهي منظمة غير حكومية تركز على تقديم الدعم الشامل للسيدات السجينات وذلك اعتبارا من فترة وجودهن في السجن وحتى مرور عام على إطلاق سراحهن حتى يتمكن من بناء حياة جديدة والاندماج مجددا في مجتمعاتهن.

وتنطلق أعمال المؤسسة من منظور الأخوة الإنسانية حيث تدير مأوى مؤقتا للسجينات اللاتي ليس لديهن مكان يذهبن إليه عندما يتم إطلاق سراحهن.

جدير بالذكر أن 64% من المشاركات في برامج الأخت نيللي لا تواجهن إدانات جديدة خلال عامين من إطلاق سراحهن من السجن.



