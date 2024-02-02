بني سويف تتابع تمركز المعدات في المناطق الحيوية ضمن خطة التعامل مع عدم استقرار الطقس

قام، اليوم الجمعة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، بجولة تفقدية بمركز ومدينة بني سويف، تابع خلالها نقاط تمركز وانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية في المناطق والأماكن الحيوية، التي من المحتمل أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار، للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والسيارات لسحب وشفط أي تراكمات للمياه وتصريفها، لتحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري معها.



كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لرؤساء الوحدات المحلية ومسئولي فروع شركة المياه بالمراكز والمدن "تحت إشراف المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة" بإعداد وتنفيذ خطة لأماكن انتشار وتوزيع المعدات والسيارات في المناطق والبؤر التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية على مستوى مدن المحافظة، منوها بتكليفات المحافظ لمسئولى الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.



رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من: فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.