كلوب: علينا الفوز في كل المباريات لمنافسة مانشستر سيتي

اعترف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بضرورة الفوز في جميع المباريات لضمان منافسة مانشستر سيتي على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن مواجهة أرسنال، الأحد المقبل، ضمن منافسات البريميرليج، صعبة للغاية.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أرسنال: "لا توجد مشكلة باختيار التشكيل، لأول مرة هذا الموسم نحظى بعدة خيارات بمركز واحد، لايوجد مشكلة وسنختار التشكيل إعتمادًا على كل مباراة".

أضاف كلوب:"علينا أن نكون بقمة مستوانا ضد أرسنال، لقد واجهناهم هذا الموسم مرتين ولم نكن رائعين في المباراتين، فزنا عليهم لكن لم نلعب بأسلوبنا المعتاد، آرسنال كان المسيطر لكن نحن من استغل الفرص".

أشار كلوب:" الصدارة؟ لا نفكر بذلك، تركيزنا على هذه المباراة وحسب، علينا التعلم من مواجهتينا ضدهم هذا الموسم، علينا أن نظهر بأسلوبنا ونحاول بقوة".

أكد كلوب:" لست بحاجة لإخبار لاعبي ليفربول عن توسيع الفارق لـ8 نقاط مع آرسنال، هذا حديث العامة لكن تركيزنا منصب على ما يمكننا فعله بهذه المواجهة، ستكون صعبة لكن سنحاول".

تطرق كلوب للحديث عن داروين نوينز، قائلًا:" داروين نونيز؟ تضييع الفرص يؤثر عليه بالتأكيد فسيكون غريبًا لو لم يؤثر عليه ذلك، هو بشر بالنهاية، لا أعلم ما إذا سيكون جاهزًا للعب ضد أرسنال أم لا، لقد تعرض للإصابة في القدم، شعر بألم وغادر الملعب بدعامة على قدمه، لم يتعرض لكسر بالعظم لكن قدمه متورمة".

واصل كلوب:"صراع اللقب؟ ما تعلمناه بالسنوات الماضية هو أنك إذا أردت منافسة السيتي فعليك الفوز بكل مبارياتك لأنهم سيفعلون ذلك، يلعبون كرة رائعة وقد لا تراهم بقمة مستواهم حاليًا لكن رغم خوضنا لموسم رائع فنحن متقدمين بنقطتين فقط عنهم، سنحاول جعل من الصعب على أي فريق أن يريد إنهاء الموسم فوقنا بجدول الترتيب".

أوضح الألماني:" تغيير المباريات؟ ليس علي إخبار اللاعبين بِقصص من الماضي لكن نحن تعلمنا من هذا الموسم، العودة ضد نيوكاسل وبورنموث بعشرة لاعبين والخسارة بطريقة غريبة من توتنهام، لقد تعلمنا من كل ذلك الدروس المناسبة وساعدنا ذلك كثيرًا".

ومدح كلوب ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، قائلًا:" ديوجو جوتا؟ عندما شاهدته لأول مرة مع وولفز رأيت الإمكانيات التي لديه، إنه يتمتع بإمكانات مثالية والجميع يعرف أن توقيت إصاباته كانت سيئة وكثير من الكدمات وغيرها لكنه الآن بحالة جيدة ويحلق عاليًا وجاهز تمامًا، وأكثر ما يميز جوتا هو أنه ذكي للغاية".

أكمل كلوب:" ماك أليستر؟ مذهل جدًا، انا سعيد بوجوده، أهميته بالفريق كأهمية الطبيب بالنادي، لديه قصة مذهلة حيث أخاه ووالده لاعبي كرة قدم، والده يقوم بتحليل أدائه وأريد أن أشكره على معلوماته، أليستر لاعب مميز وصلب بأرض الملعب وذكي".

أتم كلوب:" الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري بالعالم ونحن بالصدارة فماذا يعني ذلك؟ يعني أنه ليس لدينا لاعبين سيئين بالفريق وأننا قاتلنا بقوة هذا الموسم مع هؤلاء اللاعبين الرائعين".