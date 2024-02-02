الأردن: القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ، وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والشد بين الأردن وإسرائيل عمليات تسلل من وإلى الدولتين، ففي شهر يوليو العام عام 2023، تم القبض على 7 أشخاص تسللوا إلى مناطق إسرائيلية متاخمة للحدود الأردنية.

وفي الشهر التالي من ذلك العام، اعتقل الجيش الأردني شخصا إسرائيليا حاول التسلل عبر الحدود إلى المملكة.

يشار إلى أن إسرائيل والأردن تربطهما اتفاقية سلام منذ عام 1994.