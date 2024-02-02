سلطات آيسلندا تحذر من ثوران بركاني جديد

حذرت السلطات الأيسلندية من حدوث ثوران بركاني جديد.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في آيسلندا "فيدرشتوفا"، اليوم الجمعة، من زيادة احتمال حدوث ثوران جديد في شبه جزيرة ريكيانيس، في غضون أسبوعين أو عدة أيام.



ووقع ثوران بركاني عنيف في شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، وفاضت الحمم الحمراء المتوقدة من صدوع طويلة في الأرض.



ودمرت الحمم العديد من المنازل في أيسلندا، لأول مرة منذ حوالي نصف قرن.



وبحسب هيئة الأرصاد، تشير نماذج الحسابات القائمة على بيانات نظام التموضع العالمي إلى تراكم ما يقدر بـ 5ر6 مليون متر مكعب من الحمم أسفل منطقة سفارتينجي وأن الحمم ستصل لنفس الحجم الذي كانت عليه في ثوران الشهر الماضي.