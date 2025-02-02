وزير الخارجية: أجريت حديثا مطولا مع نظيري الجيبوتي بشأن التشاور السياسي وتعزيزه

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه بحث مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم الأحد، أن حديثًا مطولًا جرى بشأن التشاور السياسي وتعزيزه، لافتًا إلى اعتزامه زيارة جيبوتي على رأس وفد من رجال الأعمال لحضور منتدى الأعمال المشترك.

وأشار إلى تشجيع القطاع الخاص المصري لتفعيل وتطوير التبادل التجاري مع جيبوتي، والاستثمار المتاح في الاقتصاد الجيبوتي.

وذكر أن المباحثات تناولت ملف الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا حرص مصر على التوسع في مشروع توليد الطاقة والكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن علاقات التعاون بين البلدين.

ولفت إلى بحث قطاع اللوجستيات في ضوء الأهمية المشتركة للبلدين، حيث تقع جيبوتي على خليج عدن ومضيق باب المندب، كما أن مصر لديها أهم شريان مائي وهو قناة السويس، ما يجعل هناك ارتباط وثيق بين البلدين في مجالات الملاحة البحرية.

وأضاف أن جيبوتي كانت بجانب مصر من أكثر الدول تضررًا من التصعيد في البحر الأحمر، مشددا على أهمية ضمان أمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد أن هناك تعاونًا لوضع اللمسات الأخيرة لبدء عمل المنطقة اللوجستية في جيبوتي، مؤكدا التعاون لربط الموانئ المصرية بالموانئ الجيبوتية ضمن مسارات التعاون بين البلدين.

وشدد على أن هناك مجالات كبيرة للتعاون في قطاع الشباب والرياضة، وستكون هناك خطوات ملموسة في الفترة المقبلة في هذا المجال، كما أكد أهمية قطاع الاستزراع السمكي بين البلدين.