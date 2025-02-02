الشرع يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية

في أول زيارة خارجية بعد توليه منصبه، يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى السعودية، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت به الرئاسة السورية، وذلك بصحبة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.

ونشرت الرئاسة السورية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للشرع ووزير خارجيته جالسين في ما يبدو أنها طائرة خاصة، مرفقة بتعليق "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم (الأحد) في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".

وقبل ساعات، أفادت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن الشرع سيقوم بزيارة للسعودية كأول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زار سوريا الأسبوع الماضي والتقى بالشرع، مؤكداً استعداد المملكة دعم نهوض سوريا.

و أضاف: "إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا"، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة.

وأشار إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.