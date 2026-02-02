 مستشفى صدر دمنهور وإيتاي البارود المركزي يحصدان الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026 3:07 م القاهرة
مستشفى صدر دمنهور وإيتاي البارود المركزي يحصدان الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 2:55 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 2:55 م

أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالجهود المتميزة لمنظومة الصحة بالمحافظة، وما تحقق من إنجازات متتابعة تعكس التفاني والكفاءة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وحصدت مستشفى إيتاي البارود المركزي ومستشفى صدر دمنهور الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات والسكتة الدماغية "World Stroke Organization" لعام 2025، والتي تُعد أعلى تصنيف تمنحه المنظمة عالميا، وذلك تقديرا للتميز في سرعة الاستجابة لحالات الجلطات الدماغية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وكفاءة الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، والتزامها بتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا.

وأكدت الدكتورة جاكلين أن هذا الإنجاز يعكس الطفرة الحقيقية التي يشهدها القطاع الصحي بمحافظة البحيرة، في إطار دعم الدولة ووزارة الصحة والسكان، واستمرار الجهود لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة لجميع المواطنين.

