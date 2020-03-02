أكدت شركة (كامكو إنفست) الكويتية، أن بورصات الخليج شهدت أمس الأحد، واحدة من أسوأ أيامها تاريخيا بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)؛ حيث منيت بخسائر جماعية كبيرة، بلغت نحو 86,8 مليار دولار.

وأوضحت (كامكو إنفست) الكويتية – في تقريرها الاقتصادي عن البورصات الخليجية – أن السوق الكويتي حل في المرتبة الثانية، كأكثر الأسواق الخاسرة بنحو 10.5 مليار دولار (ما يعادل 3.2 مليار دينار)، بنسبة خسائر 9%، لتصل القيمة السوقية إلى 31.945 مليار دينار بنهاية تعاملات أمس الدامية.

وأضافت أن السوق السعودي كان أكبر الخاسرين بـ67.1 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي بخسارة 4.6 مليار دولار، تلاه سوق دبي بـ 3.5 مليار دولار، ثم سوق البحرين بـ 0.9 مليار دولار، وسوق مسقط بـ 0.2 مليار دولار.

وعزا تقرير (كامكو إنفست) الخسائر الكبيرة التي منيت بها بورصة الكويت أمس، مقارنة بباقي أسواق الخليج، إلى تعطل البورصة الكويتية منذ منتصف الأسبوع الماضي، نظرا لاحتفال الكويت بالأعياد الوطنية، ما دفعها إلى خسارة مؤشر السوق الأول بنسبة 11%، بخسارته 740 نقطة، ليهوي إلى 5991 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4%، بخسارته 190 نقطة ليهوي الى 4579 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 9.2%، بخسارته 556 نقطة، ليهوي إلى 5515 نقطة.

ولفتت إلى أن سهم بنك الكويت الوطني، كان أكثر الأسهم عرضة للتراجعات أمس، بعد أن شهد أكبر خسارة في تاريخه خلال جلسة واحدة بـ 14.5%، ثم سهم (أهلي متحد) بخسارته 14.2%، وتلاهما عدد من الأسهم القيادية التي خسرت قرابة 10% من قيمتها السوقية، وهي (بيتك)، و(أجيليتي)، و(المباني)، و(زين) و(الدولي).

يشار إلى أن بورصة الكويت، قد عوضت في مستهل جلستها صباح اليوم الاثنين، جزءا من خسائرها أمس، ليرتفع مؤشرها العام 5ر249 نقطة، مسجلا 4ر5765 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 5ر4%.