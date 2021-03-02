تراجع العجز الكلي للموزانة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021 ليسجل 3.6% مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وذلك بحسب تقرير الصادر عن وزارة المالية.



واشار التقرير إلي ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليسجل 452.9 مليار جنيه مقابل 390.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



حيث نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 9.9 % لتسجل 334.2 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 304.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي .

وارتفعت المصروفات بنسبة 9.6% في النصف الاول من العام المالي 2020/2021 لتسجل 681.1 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث سجلت الأجور والتعويضات ارتفاع بنسبة 8.7% لتسجل 160.05 مليار جنيه مقابل 147.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.