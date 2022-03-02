33 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 33 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.