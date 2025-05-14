المستشار الألماني يدعو إلى اتخاذ خطوات سريعة لتجنب حدوث مجاعة في غزة

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ خطوات سريعة لتجنب «المجاعة» في غزة، والتي تعاني من حصار إسرائيلي منذ أوائل مارس الماضي.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال ميرتس في كلمة أمام البرلمان: «إنه التزام إنساني على جميع الأطراف... ويجب على جميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب المجاعة في القطاع خلال أقرب وقت ممكن».

والخميس الماضي، عبّر المستشار فريدريش ميرتس عن قلقه إزاء مصير المحتجزين والوضع الإنساني في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعرب المستشار الألماني خلال الاتصال، عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,928 شهيدا، و119,846 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية الفلسطينية، إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وعشرات الإصابات، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المواطنين في قطاع غزة.



