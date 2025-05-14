ترامب لأمير قطر: بإمكاننا العمل على أعلى المستويات لإحلال السلام في المنطقة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعلاقة التي تجمعه بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا أنهما «أصدقاء منذ فترة طويلة».

وقال خلال لقائه مع الأمير القطري في الديوان الأميري بالدوحة، مساء الأربعاء: «أتذكر اجتماعنا الأول، أحببنا بعضنا البعض وعملنا معًا، وبإمكاننا أن نعمل على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم، كما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية».

وأضاف: «أود أن أشكرك على كل شيء، وعلى صداقتك الرائعة وقيادتك، فالعمل الذي تقوم به رائع، ونثمن كل ما قمتم به خلال الفترة الماضية».

واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، في الديوان الأميري القطري بالدوحة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في الديوان، حيث عزف النشيد الوطني لكل من الولايات المتحدة وقطر، واستعرض الجانبان بعدها حرس الشرف، وانتقلا فيما بعد لبدء محادثاتهما الثنائية.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى قطر وذلك ضمن جولته الخليجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وتنعقد في الدوحة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.