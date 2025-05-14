قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدم زيارته لإسرائيل خلال جولته بالشرق الأوسط، لا يعني تهميشه لتل أبيب.

وأضاف خلال تصريحات على متن طائرته الرئاسية قبل الوصول إلى قطر، اليوم الأربعاء، أن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج «مفيدة» لإسرائيل.

وعن تواصل بلاده مع إسرائيل بشأن الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، أشاد بجهود فريقه التي توجت بإطلاق سراح الجندي قبل أيام.

وأكمل: «إسرائيل تخوض الحرب منذ فترة طويلة، ولولا جهودنا لما بقي المحتجزون على قيد الحياة، هناك 20 رهينة على قيد الحياة وسنعمل على إطلاق سراحهم».

وأشار إلى أنه التقى بذوي المحتجزين الأمريكيين قبل بضعة أسابيع في البيت الأبيض، الذين أخبروه بوجود 59 رهينة على قيد الحياة، منوهًا أن العدد انخفض الآن إلى 20، وغالبيتهم من الشباب.

وبسؤاله عن تواصل فريقه مع إسرائيل بشأن رفع العقوبات عن سوريا، أكد التواصل مع تل أبيب وأنه أوضح لهم سبب رفع العقوبات.

واستطرد: «تحدثت مع الرئيس أردوغان، وتجمعني به علاقة طيبة، كما تحدثت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأكدا أن الخطوة جيدة وتمنح سوريا فرصة للبقاء، ونحن نريد منح سوريا فرصة لتصبح عظيمة مرة أخرى».