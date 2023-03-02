تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم 2 مارس 2023:

الذهب يواصل الارتفاع ويصعد 35 جنيها أخرى

واصلت أسعار الذهب الارتفاع فى أسواق الصاغة المحلية بنحو 35 جنيها أخرى، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليسجل 1770 جنيها، مقابل 1735 جنيها فى بداية تعاملات اليوم.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الدولار يرتفع 9 قروش فى نهاية تعاملات اليوم ويسجل 30.77 جنيه

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 9 قروش في 9 بنوك محلية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس.

وزاد سعر الدولار في البنك المركزى المصري بنحو 9 قروش للشراء ليسجل 30.66 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، مقارنة بـ30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خسائر البورصة تقترب من 1% هذا الأسبوع

انخفضت البورصة المصرية هذا الأسبوع، واقتربت خسائرها من 1%، إذ تراجعت بنسبة 0.9%، في 5 جلسات.

وهبطت البورصة المصرية، بصورة ملحوظة اليوم الخميس؛ لتندفع مجددا دون 17 ألف نقطة، بأكثر من 150 نقطة تقريبا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المالية: نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في اليابان يدفعنا لطرح "ساموراي خضراء"

أكد محمد معيط وزير المالية، أن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا في طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا ….

الملا يوجه بزيادة جاهزية بتروسيف في تقديم خدمات متطورة بمجالي البيئة والسلامة

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأهمية العمل المستمر على زيادة جاهزية بتروسيف في تقديم خدمات متطورة بمجالي البيئة والسلامة، وتجهيز فريق عمل أكثر وعيا لاقتناص الفرص

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سيد النواوي: الدواجن البرازيلي ستضغط على أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

قال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم، إن استيراد الدواجن البرازيلي وطرحها بالأسواق بسعر 65 جنيها للكيلو، سيخفض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التخطيط: 4.4 مليار جنيه استثمارات المنيا لتنفيذ 324 مشروعا بخطة 22-2023

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا، بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% عن خطة 21/2022، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 324 مشروعًا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا



