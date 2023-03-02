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الولايات المتحدة.. القبض على رجل حاول نقل متفجرات على متن طائرة

أرشيفية
أرشيفية
رويترز
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 5:20 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 5:20 ص

أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال رجل حاول نقل متفجرات في حقيبته على متن طائرة كانت متجهة من مطار ليهاي فالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى فلوريدا.

وحسب الوثائق القضائية التي تم نشرها يوم الأربعاء، فإن أمن المطار اكتشف متفجرات في حقيبة للمواطن مارك مافلي البالغ 40 عاما من العمر.

وطلبت إدارة النقل الأمنية من الرجل أن يحضر إلى مكتب الأمن، لكنه لم يستجب للدعوة، ورصدت الكاميرات مغادرته للمطار.

وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الرجل في وقت لاحق، بمنزله في مدينة لانسفورد في ولاية بنسلفانيا.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم الخميس.

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