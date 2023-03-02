شولتس: الحلفاء الغربيون يناقشون مع كييف ضمانات أمنية مستقبلية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في خطاب أمام البرلمان الخميس، إن ألمانيا ودولا حليفة تجري محادثات مع كييف بشأن ضمانات أمنية مستقبلية.

وأوضح شولتس، الذي سيستقبله جو بايدن في البيت الأبيض، غدًا الجمعة: «نتحدث مع كييف ودول شريكة أخرى بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا؛ تمهيدا لسلام دائم في هذا البلد»، وذلك بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».

وأضاف: «لكنّ هذه الضمانات الأمنية تفترض حتما أن تنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذه الحرب»، متعهّدا أن تواصل ألمانيا مساعدة أوكرانيا التي دخلتها القوات الروسية قبل عام.

كذلك، جدّد شولتس دعوته إلى روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، قائلًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس منفتحا حاليا على مفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وتساءل: «هل بوتين مستعد حتى للتفاوض بشأن سلام عادل؟ لا شيء يوحي بذلك في الوقت الحالي»، بحسب تعبيره.

من جهة ثانية، حضّ المستشار الألماني بكين على عدم إمداد روسيا بالسلاح في حربها هذه، بعدما أفادت واشنطن أن الصين تدرس هذا الاحتمال.

وقال شولتس في كلمته أمام البرلمان: «رسالتي إلى بكين واضحة: استخدموا نفوذكم في موسكو للضغط من أجل انسحاب القوات الروسية. ولا تزودوا المعتدي الروسي بالسلاح».