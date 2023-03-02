محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء البارود

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء صموئيل عطا الله نائب مدير أمن قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالي وشباب قرية البارود.

قدم محافظ قنا التهنئة للحضور ولكافة أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى موقعة البارود، التي جسدت بطولة وبسالة أهالي قنا في التصدي لأسطول الحملة الفرنسية، بشجاعة سجلها التاريخ بحروف من نور، بعد أن انتصر أهالي البارود عبر أسلحة تقليدية على أسطول الحملة الفرنسية المدجج بأسلحة ثقيلة ومتطورة وذلك في الثالث من مارس بعام 1799.

وقال محافظ قنا، إن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام، وتخليدًا لهذه الملحمة التاريخية.

وأضاف الداودي أن يوم الثالث من مارس أصبح يوم للفخر والاعتزاز لأبناء قنا لما يعكسه من شموخ وشجاعة أهالي الصعيد، كما أشار إلى مصر عازمة على تحقيق تنمية شاملة طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى هامش الاحتفال، بادر المحافظ بزراعة شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي جرى إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذاً للاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050.