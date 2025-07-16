تراجع عدد الأسرة في مستشفيات الاتحاد الأوروبي خلال عقد

كشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج، عن تراجع عدد الأسرة في مستشفيات الدول الأعضاء خلال الفترة بين عامي 2013 و2023.

وفي عام 2023، بلغ متوسط عدد الأسرة في مستشفيات دول التكتل 511 سريرا لكل 100 ألف شخص.

ويمثل هذا المتوسط انخفاضا عن الرقم المسجل في عام 2013 والذي بلغ آنذاك 557 سريرا لكل 100 ألف شخص.

ويشير مكتب الإحصاء، إلى أن من المهم ملاحظة أن التطورات العلمية والتكنولوجية دفعت إلى تقليص مدة الإقامة في المستشفيات لأسباب ترتبط بإجراءات داخلية او ببدائل للمرضى الخارجيين.

وسجلت بلغاريا أعلى نسبة بالنظر لعدد سكانها، بمتوسط يبلغ 864 سريرا للمستشفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها ألمانيا أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي "766"، ثم رومانيا "728".

وفي المقابل، جاءت أدنى النسب في السويد "187"، وهولندا "231"، والدنمارك "233".

وبالنسبة للأسرة المخصصة للرعاية طويلة الأجل في دور التمريض ومراكز الرعاية، سجل أعلى متوسط لعدد الأسرة في عام 2023، في هولندا بـ1400 سرير لكل 100 الف نسمة تليها السويد "1315" وبلجيكا "1250".

وسجلت أدنى المعدلات في اليونان بـ20 سرير وبلغاريا "26".