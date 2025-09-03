رئيس الجامعة العربية المفتوحة تجتمع مع بعض أولياء الأمور لبحث شكاوى المصروفات

- الدكتور محمد الزكري: الزيادة جاءت نتيجة فروق سعر العملة الأجنبية والجامعة تتحمل الجزء الأكبر

عقدت الدكتورة نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر اجتماعًا، مع عدد من أولياء الأمور لبحث ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة بزيادة المصروفات الدراسية، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومسئولو المالية والعلاقات العامة والقبول والتسجيل، في إطار سياسة الجامعة القائمة على الشفافية والتواصل المستمر مع أبنائها الطلاب وأولياء الأمور.

ودار حوار مفتوح اتسم بالوضوح وتبادل الرؤى ومداخلة من الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي، موضحًا أن الزيادة جاءت نتيجة فروق سعر العملة الأجنبية وأن الجامعة على الرغم من ذلك تتحمل الجزء الأكبر من قيمة المصروفات والكتب الدراسية تخفيفًا عن كاهل الطلاب وأسرهم.

كما أكد أن الجامعة منذ تأسيسها تضع مصلحة الطالب في صدارة أولوياتها وأنها تسعى دائمًا لتوفير تعليم عالي الجودة بتكاليف مناسبة مقارنة بالجامعات المماثلة مع الالتزام برسالتها غير الهادفة للربح.

وفي هذا السياق، جددت إدارة الجامعة التأكيد على أن صندوق الطالب مستمر في تقديم المساعدات المالية للطلاب غير القادرين ودعم الحالات التي قد تتعرض لتعثر مادي بما يضمن عدم حرمان أي طالب من استكمال دراسته بسبب الظروف الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء أبدى أولياء الأمور تقديرهم لحرص إدارة الجامعة على الاستماع لهم والتواصل بشفافية وأعربوا عن تفهمهم للظروف الاقتصادية الحالية موجّهين الشكر لادارة الجامعة بمصر على ما تبذله من جهود لدعم مسيرة أبنائهم التعليمية.

في سياق متصل، أُعلنت نتائج استبيان الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، حيث استمع قسم ضمان الجودة إلى شكاوى الطلاب ومقترحاتهم، وقد قُدّمت هذه المقترحات في اجتماع لجنة ضمان الجودة.

وذكرت الجامعة أن سرعة الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) كانت ٥٠ ميجابت/ثانية، وأصبحت ١٠٠ ميجابت/ثانية، ويعمل قسم تكنولوجيا المعلومات على الوصول بها إلى ٢٠٠ ميجابت/ثانية، كما سيتم تحديد سرعة محددة لكل طالب للتحميل والتصفح.

وأضافت أنه تلقت الجامعة شكاوى من ازدحام بوابة الدخول، وتمت مناقشة المشكلة مع مدير الأمن لإيجاد حل لها، وشكاوى من عدم وجود أماكن كافية للجلوس بين المحاضرات.

وأكدت الجامعة أنه تمت مناقشة المشكلة مع نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، وتم حلها بزيادة عدد أماكن الجلوس في الساحة الخارجية للمبنى الرئيسي، بالإضافة إلى ركن طعام إضافي في المبنى الملحق.