الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها

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دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، "جميع الأطراف الخارجية" إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

أفاد بذلك متحدث المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية أنور العوني، في بيان، تعليقا على شن الجيش الإسرائيلي هجمات على العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على العاصمة دمشق، استهدفت مجمع الأركان التابعة للجيش السوري.

وأعرب العوني عن "قلق الاتحاد الأوروبي" حيال الاشتباكات في السويداء جنوب سوريا، مدينا بشدة العنف ضد المدنيين.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء في السويداء، وحماية المدنيين دون تمييز، وإنهاء خطاب الكراهية.

وأكد العوني أن الإدارة السورية مسئولة عن تخفيف التوتر في المنطقة واستعادة الهدوء وضمان محاسبة جميع الجناة.

وأضاف: "في ضوء الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ندعو جميع الأطراف الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها".

والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين.