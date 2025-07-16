رئيس اتحاد اليد يحفز ناشئي مصر قبل كأس العالم: طموحنا بلا حدود

وجّه خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رسالة دعم قوية إلى لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، مطالبًا إياهم ببذل أقصى جهد والتركيز الكامل في جميع مبارياتهم خلال بطولة العالم المقبلة، التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده فتحي مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق محروس، عقب المباراة الودية التي جمعت مصر بالجزائر، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة كبيرة 36-17 ضمن استعدادات الفريق للبطولة العالمية.

وخلال حديثه، قال خالد فتحي: “طموحنا لا حدود له، ونسعى لإسعاد الجماهير المصرية العظيمة من خلال تحقيق نتائج مشرفة. ننتظر حضور جماهيري كبير لدعم ومساندة الفريق في جميع مبارياته.”

وأضاف رئيس الاتحاد: “المنتخب يضم مجموعة واعدة من اللاعبين الصغار أصحاب المهارات العالية، وهم نواة حقيقية لمستقبل كرة اليد المصرية، ويحظون بكل الدعم والتشجيع من مجلس الإدارة.”

ويُعد الفوز على الجزائر دفعة معنوية قوية للفريق قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين، التي تأمل الجماهير المصرية أن تكون محطة جديدة من التألق لهذه المجموعة المميزة من اللاعبين.