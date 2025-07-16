محمد عبد المنصف يكشف خطة الزمالك لضم عبد القادر من الأهلي

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، مؤكدًا اقتراب انضمامه إلى القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وقال عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية: “بقول لجماهير الزمالك: أحمد عبد القادر سيكون لاعبًا في الزمالك إن شاء الله، سواء في الدور الثاني من الدوري أو مع انطلاق الموسم الصيفي المقبل.”

وأضاف: “أنا واثق من كلامي، وعبد القادر لن ينتقل مباشرة من الأهلي إلى الزمالك، لكنه سيلتحق بالفريق بعد نهاية عقده مع الأهلي، أو من خلال انتقاله لنادٍ آخر هذا الصيف يكون بمثابة (كوبري) يمهد عودته إلى الزمالك.”

وتابع:“زي ما بيتم استخدام (الكوبري) ضدنا، اتعلمنا نستخدم نفس الطريقة، زي ما الأهلي بيعمل، وبأكد للمرة التانية وبكل مسؤولية: أحمد عبد القادر سيكون أحد لاعبي الزمالك، وهي صفقة من الصفقات اللي أشار ليها ممدوح عباس.