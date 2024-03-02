الآلاف يتظاهرون ضد التطرف اليميني في دويسبورج الألمانية

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ذكرت الشرطة الألمانية أن حوالي 15 ألف شخص احتشدوا في شوارع دويسبورج اليوم السبت، لإبداء دعمهم للتنوع ومعارضتهم للتطرف اليميني.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة بأن هذا فاق بكثير الـ 5000 شخص الذين سجلوا أسماءهم في قائمة المشاركين في التجمع.

ودعا اتحاد النقابات العمالية الألمانية إلى مظاهرة من أجل اللحمة الاجتماعية وضد الإقصاء والكراهية وخطاب الكراهية.

وقال اتحاد النقابات العمالية في بيان إن تحالفا واسعا للأحزاب السياسية والمنظمات الخيرية والأندية والمؤسسات انضم إليه كي يبعث "برسالة واضحة من أجل ديمقراطية حيوية".

ويتظاهر آلاف الأشخاص على مستوى البلاد دعما للديمقراطية وضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف منذ أسابيع.

واندلعت الاحتجاجات إثر تقرير لإحدى البوابات الإعلامية عن اجتماع لليمين المتطرف في بوتسدام في نوفمبر حضره نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب المسيحي الديمقراطي المنتمي ليمين الوسط.

وناقشوا "خطة عامة" سرية لترحيل المهاجرين على نطاق واسع.

ومنذ ذلك الحين شارك سكان في فعاليات احتجاجية في الشوارع بأعداد متزايدة.

ودعت منظمات الرعاية الاجتماعية في بوخوم وهيرنه إلى تشكيل سلسلة بشرية غدا الأحد تحت شعار "جنبا إلى جنب من أجل الديمقراطية والإنسانية".

وتهدف الفعالية إلى تشكيل سلسة بطول سبعة كيلومترات بين مجلسي المدينتين.