ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 800 شخص

قُتل أكثر من 800 شخص وأصيب أكثر من 2700 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد وبلغت شدته ست درجات.

وأفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل، إنّه تمّ تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننكرهار المجاورة، حيث كان مركز الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات فقط، بحسب وكالة أنباء بختر الأفغانية.

وكان مسئولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قد أفادوا، مساء الأحد، بأن مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًّا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومتراً، شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار المُحاذية لولاية كونار، حيث سجّل العدد الأكبر من الضحايا إلى الآن.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال ضرب الساعة 11:47 مساء (19:17 بتوقيت جرينتش).

وحذّر مسئولون أفغان من أن الحصيلة قابلة للارتفاع مع استمرار البحث عن ضحايا وناجين في مناطق وعرة ونائية.

وأكدت سلطات طالبان، إرسال مروحيات للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وكانت السلطات قد أفادت، في حصيلة سابقة، بأن 10 أشخاص قُتلوا في ولاية ننكرهار وحدها، بينهما طفلان لقيا حتفهما في انهيار سقف منزلهما جراء الزلزال.