الصحة الإندونيسية تجهّز أكثر من 100 سيارة إسعاف تحسبا لمزيد من المظاهرات

جهزت وزارة الصحة الإندونيسية، أكثر من 100 سيارة إسعاف، ووضعت الخط الساخن الخاص بمكالمات الطوارئ 119 والتابع لمركز السلامة العامة في حالة تأهب، في عدد من المناطق، تحسبا لتنظيم المزيد من المظاهرات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن آجي موهاوارمان، رئيس مكتب الاتصالات والمعلومات في وزارة الصحة، قوله اليوم الاثنين: "نتعاون مع مكاتب الصحة المحلية، ومركز السلامة العامة، والجهات المعنية الأخرى".

وأوضح موهاوارمان أنه قد تم تجهيز 86 وحدة إسعاف في جاوة الوسطى، و23 وحدة في يوجياكارتا، و21 في جاكرتا، و14 في سولاويزي الجنوبية، و11 في جاوة الشرقية، و6 في جاوة الغربية.

وأضاف أنه قد تم تجهيز خمسة فرق تابعة لمركز السلامة العامة في عدة مناطق، بينما لم يتم بعد تحديد عدد سيارات الإسعاف المجهزة في سومطرة الشمالية.