رئيس جامعة دمياط يشارك في برنامج فولبرايت مصر لقيادات الجامعات بمدينة الغردقة

شارك الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، في فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية والذي تنظمه هيئة فولبرايت، بسهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن برنامج القيادات الجامعية بالغردقة، يناقش عدداً من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في رفع كفاءة التعليم الجامعي، كريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار؛ ودعم فكرة إنشاء حاضنات الأعمال، حيث يتضمن البرنامج محاضرات ومناقشات للاستفادة من تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين في تعزيز دور الجامعات في ريادة الأعمال واستغلال الموارد المتاحة بالجامعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

وأشار إلى أن الجامعة بالفعل تنتهج أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية من خلال التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

ويأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، وبحضور السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين، وأعضاء مجلس إدارة هيئة فولبرايت، ولورين لوفليس المستشارة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن هيئة فولبرايت مصر تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت والذي كانت رؤيته "تحقيق المزيد من المعرفة وقدر أكبر من الإدراك والمزيد من المشاركة الوجدانية نحو شئون العالم".

وتُعد هيئة فولبرايت مصر من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة في النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.