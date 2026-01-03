الصين تعرب عن صدمتها وإدانتها للقصف الأمريكي لفنزويلا

أعربت الصين عن صدمتها البالغة وإدانتها بشدة الضربات الأمريكية على فنزويلا، والإجراءات المتخذة ضد رئيسها نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، مساء السبت: «تشعر الصين بصدمة بالغة، وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة (فنزويلا) واستهداف رئيسها».

وحذرت من أن «هذه الأعمال الأمريكية تُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتُهدد السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي»، مؤكدة أن الصين تعارض هذه الأعمال بشدة.

ودعت الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتوقف عن انتهاك سيادة الدول الأخرى وأمنها.

China is deeply shocked by and strongly condemns the U.S.’s blatant use of force against a sovereign state and action against its president.



Such hegemonic acts of the U.S. seriously violate international law and Venezuela’s sovereignty, and threaten peace and security in Latin… pic.twitter.com/wjfRMhvNKP — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) January 3, 2026

وتجددت الغارات الأمريكية على العاصمة الفنزويلية كراكاس فجر السبت، بعد أن سُمع، في وقت سابق من فجر اليوم، دويّ ما لا يقل عن سبع انفجارات، بالتزامن مع تحليق طائرات على ارتفاع منخفض فوق أحياء المدينة.

وشوهدت أعمدة الدخان في مناطق متفرقة، وفي أول رد فعل رسمي، ندد الرئيس الفنزويلي بالغارات ووصفها بالعدوان العسكري الخطير جدا داعيا لاجتماع عاجل لمنظمة الدول الأمريكية لمناقشة القصف الأمريكي.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن «واشنطن شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا»، مضيفاً أنه تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد جواً.

من جهته، نوه وزير الدفاع الفنزويلي ـن بلاده تعرضت لما وصفه بـ«أكبر هجوم وعدوان» تشهده في تاريخها، محمّلاً الولايات المتحدة مسئولية هذا التصعيد. وأكد في تصريحات رسمية أن الشعب الفنزويلي متماسك وسيواصل المقاومة من أجل وقف هذا العدوان.

وشدد الوزير على أن فنزويلا «لن تتفاوض ولن تتنازل»، معرباً عن ثقته بأن الأمة ستنتصر في نهاية المطاف. كما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار نحو «الفوضى التي يحاول العدو دفع البلاد إليها».

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة، مؤكداً أن جميع الوحدات ستعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام، في إطار الاستعداد الكامل لمواجهة التطورات الراهنة.

وطالبت فنزويلا السبت باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الأمريكية على البلاد. وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل على منصة «تلجرام»: «بمواجهة العدوان الإجرامي الذي ارتكبته حكومة الولايات المتحدة ضد بلدنا، طلبنا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي المسئول عن ضمان احترام القانون الدولي».