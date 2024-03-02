أوقاف الوادي الجديد تنتهي من إعداد خطة العمل خلال شهر رمضان

أكد الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والندوات والمسابقات الدينية والقوافل الثقافية بجميع مساجد مراكز المحافظة الإدارية الخمس، تحت إشراف الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل موسعة خلال الشهر الكريم، تتضمن إقامة ندوات ودروس دينية على مدار الشهر يقوم بها مجموعة من الأئمة والواعظات، بحيث يتم تخصيص الأئمة للرجال والواعظات للسيدات، إضافة إلى تنظيم المقارئ القرآنية للأئمة وللأعضاء وجمهور المساجد ومجالس علمية ومجالس إفتاء، والتواصل مع الوحدات التنفيذية والاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية؛ لضمان وصول الرسالة الدينية الصحيحة، مؤكدا إقامة حلقات الذكر والملتقى الفكري يوميا بما يوفر الروحانيات الإيمانية في الشهر الكريم، ويضم نخبة من المفكرين وأساتذة الجامعات.

وأوضح، أنه تم تكثيف حملات النظافة المكبرة الخاصة بالمساجد؛ لتكون مجهزة ومهيئة لاستقبال الرواد والمصلين والصائمين خلال الشهر الكريم، وآداء صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف حسب الخطة المتعارف عليها من قبل وزارة الأوقاف، والتنسيق مع الأزهر الشريف في تنظيم قوافل لدعم الفكر الصحيح والفكر الثقافي الديني المستنير التوعوي.

وأشار دياب، إلى وضع جدول توزيع الأئمة والخطباء على مستوى 600 مسجد بربوع المحافظة لآداء صلاة التراويح، وآداء خطب الجمعة، وتشمل عدة موضوعات أهمها رمضان شهر الطاعات، ورمضان شهر الانتصارات، وأعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان، وصدقة الفطر وحق الله في المال، وأحكام ومقاصد.