التشيك: زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا الطريقة الوحيدة لمنع روسيا العدوانية من التوسع بشكل أكبر

دعا رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، قائلا: "هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع روسيا العدوانية من التوسع بشكل أكبر، على بعد بضع مئات من الكيلومترات فقط من جمهورية التشيك".

وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، قبل اجتماع الزعماء الأوروبيين في لندن اليوم الأحد، حسب إذاعة براغ.

وأكد أن أوروبا المسلحة بشكل جيد وحدها هي القادرة على ضمان السلام المستدام وطويل الأمد، مضيفا أن هذا لن يكون ممكنا بدون زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.