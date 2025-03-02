الخارجية السودانية: نقدر مواقف الدول الرافضة لتهديد وحدة وسيادة السودان

أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للمواقف الدولية المتتالية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية من خلال مساع لاقامة سلطة باسم لمليشيا الجنجويد انطلاقا من كينيا وبإشراف الراعية الإقليمية للمليشيا.

وأشادت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، بالمواقف القوية التي عبّرت عنها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، والدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الجزائر والصومال وسيراليون، ومواقف الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغيانا والبيان الصادر من تركياـ حسب وكالة الانباء السودانيه سونا.

وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، لإدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار السودان أو شرعنة الجماعات الخارجة عن القانون.

كانت كيانات سياسية ومسلحة، إلى جانب قوات الدعم السريع، وقعت الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.