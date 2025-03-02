رئيس وزراء سنغافورة يؤكد التزام بلاده بإقامة الدولة الفلسطينية

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج اليوم الأحد، إن النزاعات المستمرة في غزة والعديد من الأماكن الأخرى تعكس الوضع الحالي للعالم، حيث تنخرط القوى العظمى في تنافس حاد بينما تتآكل المؤسسات والمعايير العالمية.

وقال وونج في إحدى الفعاليات الخاصة بتعبئة وجبات إفطار ووجبات إغاثة، إنه في ظل هذه الأجواء المجهولة العواقب، ستتمكن سنغافورة من اجتيازها بنجاح طالما تحلى السنغافوريون بالقوة والاتحاد.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا يستطيع السنغافوريون غض الطرف عن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة،على الرغم من أنها بعيدة للغاية، مضيفا أنه شدد على التزام سنغافورة بمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته في نهاية المطاف.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عنه قوله إن "معاناة المدنيين تتحدث إلى إنسانيتنا المشتركة وستفعل سنغافورة كل ما بوسعنا للمساعدة".

وتابع: "سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لدعم الاحتياجات الملحة لغزة".

وقال: "للأسف بدأ العالم يشبه غابة بلا قانون حيث القوة هي الحق. ويوما بعد يوم، يمكنك رؤية علامات خطر متزايد واضطرابات حولنا".

وأضاف: "ونحن نعرب عن تعاطفنا مع أولئك المحتاجين في الخارج، دعونا نثمن ونحافظ على كل ما لدينا هنا في وطننا في سنغافورة، دعونا دائما نتعامل مع بعضنا البعض بلطف واحترام، لأن روح التضامن هذه هي ما تجعل سنغافورة مميزة، وهو ما سيمكننا من التغلب على جميع التحديات وبناء مستقبل أفضل معا".