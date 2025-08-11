ارتفاع عدد جرائم العنف بمحطات السكك الحديدية في ألمانيا هذا العام

سجلت الشرطة الألمانية عددا أكبر من جرائم العنف والسلاح في محطات السكك الحديدية، وعلى متن القطارات في البلاد، خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم الكشف عن الأرقام في رد من وزارة الداخلية الاتحادية على استفسار من المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في مجلس النواب الألماني "البوندستاج" اليوم الاثنين.

وأظهر الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أنه تم تسجيل 14047 جريمة عنف في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقابل 13543 جريمة العام الماضي، حسبما أشار رد سابق من الحكومة الاتحادية.

وأظهرت بيانات الشرطة أن عدد جرائم الأسلحة ارتفع من 589 جريمة إلى 808 جرائم، وارتفع عدد حالات إتلاف الممتلكات من 16786 إلى 17595 جريمة. ومع ذلك، لا يمكن تحديد الاختلاف الفعلى خلال عام 2025 إلا بعد نهاية العام.

وتراجعت بعض الجرائم في النصف الأول من عام 2025. على سبيل المثال، انخفضت الجرائم المتعلقة بالمخدرات من 5839 إلى 4475 جريمة، كما انخفض عدد الجرائم الجنسية، وإن كان بشكل طفيف، فقد سجلت الشرطة الاتحادية 1125 جريمة جنسية بين يناير ويونيو 2024، مقابل 1076 جريمة في النصف الأول من هذا العام.