علق الفنان عمرو يوسف، على الانتقادات الموجهة إلى فيلم «أولاد رزق»، واتهامه بالتحريض على العنف والإساءة للمجتمع المصري.

وقال خلال لقاء لـ«راديو إنرجي»، إن ما تنقله السينما لا يمثل 1 في المليار مما يحدث في الحقيقة، مطالبًا الجمهور بمتابعة أخبار الحوادث في مصر والعالم كله لمدة أسبوع.

وأضاف: «أي حد بيقول إن السينما بتحرض بطلب منه لمدة أسبوع يفتح أخبار الحوادث في مصر والعالم كله، اسمع الناس بتفكر إزاي والناس بيوصل بيها الإجرام والشر لحد فين، وتكتشف في الآخر إننا في ولاد رزق مجموعة من الشباب بتهزر».

وأشار إلى أن الشخصيات التي قدمها أبطال العمل «غير سوية» لكنها في النهاية تندرج تحت مسمى «التمثيل»، وهو ما يدركه الجمهور جيدًا.

وواصل: «هو أنا بطلع من الفيلم سوبر مان بنط من العمارة وبقول أنا عاوز أطير! خلاص المسألة معروفة ومفهومة، والجمهور واعي وحساس».

وذكر أن الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» حقق إيرادات قدرها 260 مليون جنيه، وهو أعلى إيراد في تاريخ السينما مصر.

وأكمل: «ده معناه إن الفيلم ناجح ومحترم جدًا ومعمول بشطارة غير طبيعية، ومخرجه كبير ومهم وهو طارق العريان، بلاش نعلق شماعة، دي شماعة بيقولوها الناس الفاضية شوية، لو أنت عاوزة الحق؛ اللي بيحصل في الحقيقة لو طلعناه أنتم هتزعلوا أوي».

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/HL7RzWXUZoI