الدفاع التركية تجدد دعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت وزارة الدفاع التركية، الخميس، دعمها وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكدت أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد".

جاء ذلك على لسان مصادر في الوزارة ردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع في سوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت الخميس، بمقر الدفاع التركية، بحسب مراسل الأناضول.

وقالت المصادر: "ندعم وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وعززنا رغبتنا هذه عبر توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات".

وأكدت أن دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد" ضرورية من أجل مناخ السلام والاستقرار الذي طال انتظاره بالمنطقة.