 الدفاع التركية تجدد دعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 2:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

الدفاع التركية تجدد دعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 1:34 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 1:34 م

جددت وزارة الدفاع التركية، الخميس، دعمها وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكدت أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد".

جاء ذلك على لسان مصادر في الوزارة ردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع في سوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت الخميس، بمقر الدفاع التركية، بحسب مراسل الأناضول.

وقالت المصادر: "ندعم وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وعززنا رغبتنا هذه عبر توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات".

وأكدت أن دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد" ضرورية من أجل مناخ السلام والاستقرار الذي طال انتظاره بالمنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك