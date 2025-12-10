البابا ينتقد محاولات أمريكا تفكيك التحالف مع أوروبا ويؤكد دورها في السلام بأوكرانيا

أكد بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر اليوم الثلاثاء أنه يجب أن يكون لأوروبا دور في أي اتفاق سلام في أوكرانيا، وانتقد ما وصفها بمحاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لتفكيك" التحالف الأمريكي الأوروبي القائم منذ أمد طويل .

وتحدث ليو للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بجولة أخرى لحشد الدعم الأوروبي لكييف. وقال البابا الأمريكي إنهما ناقشا ضرورة وقف إطلاق النار وجهود الفاتيكان لتسهيل عودة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم السلطات الروسية.

وتلقى ليو سؤالا عن مقترح السلام الأمريكي والتهميش الواضح للقوى الأوروبية في هذه العملية. وشدد ليو على أن دور أوروبا حاسم في أي اتفاق.

وأضاف "إن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام دون إشراك أوروبا في المحادثات أمر غير واقعي، نظرا لأن الحرب تدور في أوروبا. يتم البحث أيضا عن ضمانات للأمن اليوم وفي المستقبل. يجب أن تكون أوروبا جزءا من هذا، وللأسف لا يفهم الجميع هذا، لكنني أعتقد أن هناك فرصة عظيمة للزعماء الأوروبيين للتوحد والسعي إلى حل معا".