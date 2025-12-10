مقتل طالب وإصابة آخر بإطلاق نار قرب سكن جامعي في جامعة كنتاكي ستيت

قتل طالب واحد على الأقل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار قرب أحد مباني السكن الجامعي في جامعة كنتاكي ستيت الأمريكية، الثلاثاء، بينما أعلنت السلطات توقيف مشتبه به.

وقالت الشرطة في مدينة فرانكفورت، عاصمة الولاية، إن حرم الجامعة وُضع في حالة إغلاق أمني. وأظهرت مشاهد بثتها محطة "دبليو إل كيه واي – تي في" في لويفيل وجود عدد من مركبات الشرطة خارج مجموعة من مباني السكن الجامعي.

وأفادت الجامعة بأن أحد الطلاب الذين أصيبوا بالرصاص قرب مبنى السكن الجامعي يرقد في حالة حرجة لكنها مستقرة، مشيرة إلى أنها لن تعلن في الوقت الحالي أسماء الطلاب.

وقالت الجامعة في بيان: "نحن على تواصل وثيق مع العائلات ونقدم لهم كل أشكال الدعم المتاحة"، مضيفة أن خدمات الإرشاد والدعم النفسي متوفرة للطلاب.

ولم تستجب شرطة الحرم الجامعي فوراً لطلبات التعليق.



من جانبها، أعلنت شرطة فرانكفورت أنها تعاملت مع حادثة "معتد نشط"، مؤكدة تأمين الحرم الجامعي. وأشارت السلطات إلى أنها ستكشف مزيدا من المعلومات خلال مؤتمر صحافي مساء.