زيلينسكي: أوكرانيا لم تقدم بعد خطة سلام منقحة إلى أمريكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تقدم بعد خطة سلام منقحة، أعدت بمساعدة حلفاء أوروبيين، إلى الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية ساسبيلني عن زيلينسكي قوله للصحفيين: "نحن نعمل على مستوى مستشارينا، اليوم وغدا. أعتقد أننا سنسلمها غدا".

وقال زيلينسكي إن الاقتراح يتكون من إطار عمل من 20 نقطة "يتم تعديله باستمرار"، ونص منفصل حول الضمانات الأمنية، ووثيقة ثالثة تركز على إعادة الإعمار.

وأضاف: "سيدخل هذا حيز التنفيذ عندما تنتهي الحرب أو يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وقال زيلينسكي أيضا إن روسيا لم تظهر أي استعداد لمتابعة السلام، مستشهدا بالهجمات المستمرة على البنية التحتية الأوكرانية.