33% نموا في إيرادات المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها لفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموًا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا مبلغ 50,6 مليار جنيه مصري مدفوعًا بالنمو في إيرادات خدمات البيانات البالغ 47%، والزيادة الملحوظة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي حققت نسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 12% و8% و6% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 22,1 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 44%..

حقق صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة) نموًا ليسجل مبلغ 10,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 20%. مقابل 18% هامش ربح في النصف الأول من عام 2024.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,8 مليار جنيه مصري (بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 14,4 مليار جنيه مصري بانخفاض قدره 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

شهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنًا لتحقق 1,6 مرة مقارنة بـ 2,4 مرة خلال النصف الأول من عام 2024.

بلغت التدفقات النقدية الحرة 8,1 مليار جنيه مصري، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 36%.

قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن حققنا نموًا استثنائيًا وتقدمًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع اجمالي الإيرادات بنسبة نمو قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى مبلغ 50,6 مليار جنيه مصري، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في إيرادات خدمات البيانات البالغة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والإيرادات القوية من خدمات المكالمات الدولية الواردة، كما استمرت قاعدة عملائنا في التوسع والنمو عبر كافة الخدمات المقدمة بما يعكس قوة ونجاح خدماتنا المقدمة وثقة عملائنا الراسخة بها، إن إطلاق خدمات الجيل الخامس هذا الربع يعزز تجربة العملاء ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار الرقمي، مما يدفع عجلة النمو ويحقق قيمة مستدامة لمساهمينا.

إن التزامنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية قد أسفر عن نمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا مبلغ 22,1 مليار جنيه مصري، بهامش ربح متميز قدره 44%. بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة.

ارتفع صافي الربح المعدل ليحقق مبلغ قدره 10,3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس مرونتنا وقدرتنا على تحقيق الربحية على الرغم من التحديات الإقليمية ، كما أظهرت هذه الفترة المالية تحسنًا في مؤشرات التدفقات النقدية وهيكل الديون حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة 8,1 مليار جنيه مصري بما يمثل نسبة 36% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة الى تراجع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية إلى 1.6 مرة مقارنة بـ 2.4 مرة خلال العام الماضي.

نتطلع الى المستقبل حيث سنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية القوية لشبكة الاتصالات، مع الحفاظ على تركيزنا على التميز المالي والتشغيلي. حيث لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز أنشطتنا الرئيسية، وتحقيق ربحية مستدامة، وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. وأنا على ثقة بأن فريقنا الموهوب ونموذج أعمالنا المرن سيمكناننا من مواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص الجديدة في ظل البيئة الرقمية سريعة التطور.”