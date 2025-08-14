التغير المناخي فاقم من موجات الحر في دول الشمال خلال يوليو الماضي

قال العلماء، إن التغير المناخي جعل موجة الحر المتواصلة حاليا في النرويج والسويد وفنلندا أعلى بواقع درجتين مئويتين، وأكثر تكرارا بواقع ما لا يقل عن 10 مرات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن الباحثين من شبكة إسناد الطقس العالمية، التي تقيم دور التغير المناخي في الطقس القاسي، قالوا إن تسجيل أسبوعين من الطقس الحار غير المعتاد منذ منتصف يوليو الماضي، ودرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، كان سيعد حدثا نادرا للغاية دون الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية.

وأدى الطقس القاسي في المنطقة، والذي جاء في ذروة موسم العطلات بدول الشمال، إلى حالات وفاة مرتبطة الحر وازدحام المستشفيات، وزيادة في حالات الغرق وحرائق الغابات وتزايد الطحالب على السواحل ومشاهدة حيوان الرنة يتجول في البلدات سعيا للظل والمياه.

وأظهرت أحدث البيانات، كيف أن حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والزيت والغاز، والذي ينجم عنه إطلاق غازات الدفيئة ويتسبب في الاحتباس الحراري، يؤدي لتفاقم موجات الحر .

وخلص الباحثون، الذي يدرسون موجة الحر في دول الشمال، التي شهدت تسجيل فنلندا لدرجة حرارة قياسية بلغت 30 درجة مئوية لمدة 22 يوما متعاقبة، إلى أنه في حال عدم وجود التغير المناخي كان ليصبح من النادر للغاية تسجيل موجة حر شديد مماثلة لمدة أسبوعين.

وحاليا، بعد ارتفاع درجات الحرارة بواقع 1.3 درجة بسبب حرق البشر للوقود الأحفوري، أصبح احتمال حدوث مثل هذه الموجة أكثر بما لا يقل عن 10 مرات، ومن المتوقع الآن وقوعها كل 50 عاما.

وقالت كلير بارنيز الباحثة لدى مركز السياسات البيئة، في لندن كوليدج، والمشاركة في فريق شبكة إسناد الطقس العالمية "موجة الحر مستمرة بلا هوادة".

وأضافت: "التغير المناخي يعيد تشكيل العالم الذي نعيش فيه صورة بصورة جذرية".