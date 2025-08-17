قال محمد حشيش، رئيس قطاع التسويق بالبريد المصري، إن «حساب توفير البريد» يعد أقدم وعاء ادخاري في مصر، ويضم أكثر من 10 ملايين عميل، مشيرا إلى توفيره عوائد متنوعة يومية أو شهرية أو سنوية تناسب جميع العملاء.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» إلى تحول من «دفتر التوفير» إلى بطاقة إلكترونية يمكن استخدامها في ماكينات الصراف الآلي والشراء عبر الإنترنت.

وأوضح أن برنامج الولاء والمكافآت «WIN» -الأكبر في مصر- يتيح للعملاء جمع نقاط من معاملاتهم واستبدالها لدى أكثر من 70 متجرا وعلامة تجارية كبرى.

ونوه إلى إطلاق البريد خدمة «وصّلها»، وهي تطبيق يتيح للعميل طلب استلام شحنة وتوصيلها إلى أي مكان بأسعار تنافسية، لافتا إلى إيصالها من القاهرة للساحل الشمالي خلال 48 ساعة.

وأضاف أن مشاركة الهيئة للمرة الثالثة على التوالي في مهرجان العلمين تتزامن مع احتفال البريد بمرور 160 عاما على تأسيسه.

وأوضح أن سيارات البريد المتنقلة تغطي الساحل الشمالي بالكامل، من برج العرب وحتى مرسى مطروح لتوفير لجميع الخدمات لزوار الساحل خلال فترة الصيف.

وأشار إلى تجهيز السيارات لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، مثل خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، والمخالفات المرورية، وتقديم أوراق التصديق القنصلي، وحتى استخراج شهادات تأجيل التجنيد لطلاب الثانوية العامة الناجحين.