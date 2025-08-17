 فيلم ياباني يفوز بجائزة النمر الذهبي في مهرجان لوكارنو الدولي - بوابة الشروق
الأحد 17 أغسطس 2025 8:29 ص القاهرة
فيلم ياباني يفوز بجائزة النمر الذهبي في مهرجان لوكارنو الدولي

د ب أ
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 7:32 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 7:32 ص

حصد الفيلم الروائي الياباني "تو سيزونز، تو سترينجرز" للمخرج شو مياكي جائزة النمر الذهبي في الدورة الـ 78 لمهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا.

وتم تكريم الفيلم الروائي "وايت سنيل"، من إنتاج نمساوي- ألماني مرتين. وحصل الفيلم الرومانسي للمخرجة النمساوية إلسا كريمسر والمخرج الألماني ليفين بيتر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل الممثلان البيلاروسيان ميخائيل سينكوف وماريا إيمبرو على واحدة من الجائزتين المخصصتين لأفضل أداء تمثيلي.

وتم تكريم عباس فاضل عراقي المولد لإخراجه الفيلم الوثائقي "تيلز أوف لا وونديد لاند".

 


