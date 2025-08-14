الجيش الأوكراني: الوضع بالقرب من بوكروفسك بدأ يستقر

يبدو أن القوات الأوكرانية اعترضت تقدما من جانب القوات الروسية في الجبهة الشرقية، حيث قالت هيئة الأركان العامة اليوم الخميس، إن الوضع الصعب بالقرب من دوبروبيليا وبوكروفسك بدأ "يستقر".

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس -أوكرانيا عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أندري كوفاليف القول، إن فيلق أزوف الأول من الحرس الوطني والوحدات المجاورة والتابعة ألحقت خسائر هائلة بالعدو.

وقال إنه جرى أخذ العديد من الأسرى خلال العملية، مضيفا "الوضع بدأ يستقر".

وبحسب المحللين العسكريين، تقدمت الوحدات الروسية أكثر من عشرة كيلومترات شمال شرق مدينة بوكروفسك في اتجاه دوبروبيليا مما أثار تقارير إعلامية عن اختراق محتمل في منطقة دونيتسك.

وردا على ذلك، نشرت أوكرانيا جنود الاحتياط في المنطقة بما في ذلك وحدات أزوف التي لديها خبرة واسعة في خط الجبهة فيما واجهت القوات في بوكروفسك خطر التطويق الوشيك .