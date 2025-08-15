 أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 4:16 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق

بدرية طلبة
بدرية طلبة
حسام جودة
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 3:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 3:05 ص

أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بمنع الزملاء الفنانين أعضاء النقابة من الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات، سلبية كانت أو إيجابية، بشأن أزمة الفنانة بدرية طلبة، وذلك لحين انتهاء التحقيق بشكل كامل.

وقال زكي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية اليوم الجمعة، إنه يُمنع منعًا باتًا الحديث عن الأزمة في أي وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، احترامًا لسير إجراءات التحقيق وحرصًا على ميثاق الشرف المهني.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بتحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق، عقب اجتماع مجلس إدارة النقابة، وذلك لما رآه المجلس تجاوزًا صارخًا صدر منها، على أن يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق خلال أيام قليلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك