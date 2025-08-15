أُسرة مروان البرغوثي بعد تهديد بن غفير له في سجنه: نخشى إعدامه

- مصدومون من تغير ملامح وجه مروان والإنهاك والجوع الذي يعيشه

عبرت عائلة المعتقل الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، عن خشيتها من "إعدامه" داخل الزنزانة، بقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد تهديده في سجنه.

جاء ذلك في بيان لها مساء الخميس، تعليقا على مقطع مصور نشرته وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة هآرتس، يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف بن غفير، وهو يوجه تهديدات للبرغوثي، بعد أن اقتحم زنزانته في سجن ريمون وسط إسرائيل.

وهدد بن غفير البرغوثي قائلا له: "لن تنتصروا علينا، من يمس شعب إسرائيل، من يقتل الأطفال، من يقتل النساء.. سنقوم بمحوه".

وعن ذلك قالت عائلة البرغوثي "نخشى من إعدام مروان، داخل الزنزانة، بقرار من بن غفير، بعد تهديده في سجنه".

وأضافت: "مصدومون من تغير ملامح وجه مروان، والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

واعتقل البرغوثي، الذي يعد أحد أبرز قيادات حركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية، في أبريل 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسئولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

والحكم "المؤبد" في إسرائيل غير محدد المدة، وإن كان من المتعارف عليه أنه يعني السجن مدى الحياة، لكن تل أبيب باتت تنتهج في السنوات الأخيرة سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون.

ومنذ تسلم بن غفير، مهامه نهاية 2022 وزيرا للأمن القومي تراجعت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل بشكل خطير.