

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، لبيع عدد 110 لوطات من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة بالجمارك.

وخلال هذه الجلسة، تم البيع النهائي لعدد لوطين من السيارات بمبلغ مليون و705 آلاف جنيه، و7 لوطات من البضائع بمبلغ 14 مليونًا و142 ألف جنيه، بإجمالي مباع 10 لوطات بمبلغ 15 مليونًا و847 ألف جنيه.



