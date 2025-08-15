 15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع في مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 1:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع في مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 11:56 م


أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، لبيع عدد 110 لوطات من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة بالجمارك.

وخلال هذه الجلسة، تم البيع النهائي لعدد لوطين من السيارات بمبلغ مليون و705 آلاف جنيه، و7 لوطات من البضائع بمبلغ 14 مليونًا و142 ألف جنيه، بإجمالي مباع 10 لوطات بمبلغ 15 مليونًا و847 ألف جنيه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك