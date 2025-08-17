الأوقاف توزع 50 طن لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية احتفالا بالمولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 50 طنًّا من لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الوزارة، وحرصها على الإسهام في خدمة المجتمع.

ويشمل التوزيع جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم بالتنسيق الكامل بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمحافظات المعنية، من خلال قوائم المستفيدين التي تُعدها وزارة التضامن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف.

ومن المقرر أن يُجرى التوزيع تباعًا عبر المديريات الإقليمية التابعة للوزارة، مع إعلان تفاصيله أولًا بأول عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الأوقاف من هنا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رسالتها الاجتماعية، التي توازي رسالتها الدعوية، وتستهدف تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في المناسبات الدينية والوطنية.