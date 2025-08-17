الولايات المتحدة تتوقف عن إصدار تأشيرات الزيارة للأفراد من قطاع غزة

أوقفت الولايات المتحدة دخول الأفراد القادمين من قطاع غزة من خلال تأشيرات الزيارة، حتى إشعار آخر.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، أنه "سيتم إيقاف منح جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من قطاع غزة، حتى يتم القيام بمراجعة شاملة وكاملة للعملية والإجراءات المتبعة من أجل إصدار عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة في الأيام الأخيرة".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هذا النوع من التأشيرات كان يُستخدم داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لعلاج الحالات الحرجة – ومن بينهم الأطفال الصغار.

ولم تكشف الحكومة عن عدد هذه التأشيرات التي صدرت مؤخرا، كما لم يتضح في البداية ما إذا كان وقف منح التأشيرات ينطبق فقط على التأشيرات الجديدة أم يشمل أيضا التأشيرات الممنوحة بالفعل.