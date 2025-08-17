إدارة ترامب تشدد الرقابة على طلبات الجنسية الأمريكية: السمعة الطيبة في المقام الأول

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشديد الرقابة على طلبات الحصول على الجنسية الأمريكية، إذ أوعزت USCIS، الوكالة الفيدرالية المسئولة عن نظام الهجرة القانوني في البلاد، لموظفيها بمراجعة عوامل إضافية عند تقييم الطلبات، من بينها امتلاك المتقدمين لـ«سمعة طيبة».

عادةً، يمكن للمهاجر الشرعي الحاصل على البطاقة الخضراء، أي الإقامة الدائمة، التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد 3 أو 5 سنوات، بحسب حالته، ومن أجل ذلك، كان عليه أن يثبت إجادة اللغة الإنجليزية ومعرفته أصول التربية المدنية، إلى جانب تحليه بسمعة طيبة.

إلا أن معيار «السمعة الطيبة» كان يقتصر سابقا، على التحقق من خلو السجل الجنائي للمهاجرين من الجرائم العنيفة، مثل: القتل وجرائم المخدرات أو الإدمان على الكحول.

أما الآن، فقد وسّعت الوكالة المذكورة، بأمر من الإدارة الجمهورية التقييم، ليشمل، وفقًا لتعبيرها، «أكثر من مجرد مراجعة سطحية تركز على غياب المخالفات»، وذلك حسبما نشره موقع «يورونيوز عربية».

وعليه، سيعتمد التدقيق الجديد على «تحليل شامل لسلوك الأجنبي، والتزامه بالمعايير المجتمعية، ومساهماته الإيجابية التي تعكس السمعة الأخلاقية الطيبة بوضوح».

الآن، تطلب الوكالة من الموظفين إعطاء «أولوية أكبر» للسمات الإيجابية والمساهمات الفردية للمتقدمين، مثل: المشاركة المجتمعية، ورعاية الأسرة وروابطها، والتحصيل العلمي، والعمل «المستقر والقانوني»، ومدة الإقامة في الولايات المتحدة، ودفع الضرائب.

كما ألزمت الموظفين بتكثيف الرقابة على العوامل التي تشير إلى افتقار المتقدمين لـ«السمعة الأخلاقية الطيبة»، مثل الجرائم والسلوكيات المانعة المحددة في قانون الهجرة الأمريكي، بما في ذلك «المخالفات المرورية المتهورة، والتحرش أو الطلب العدواني».

وقد نقلت شبكة CBS عن المتحدث الرسمي باسم USCIS، ماثيو تراجيسر، قوله إن هذا التوجيه يمثل خطوة إضافية من إدارة ترامب لـ«استعادة النزاهة» لنظام الهجرة الأمريكي.

وأضاف تراجيسر: «الجنسية الأمريكية هي المعيار الذهبي للمواطنة، يجب أن تُمنح فقط لأفضل الأشخاص في العالم»، مشيرًا إلى أن USCIS «أدخلت اليوم عنصرًا جديدًا في عملية التجنيس يضمن أن المواطنين الجدد في أمريكا لا يكتفون باحتضان ثقافة الولايات المتحدة وتاريخها ولغتها، بل يظهرون أيضًا السمعة الأخلاقية الطيبة».

ومنذ توليه الرئاسة، شن الزعيم الجمهوري ترامب، حملة واسعة للحد من أعداد المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوقفت إدارته عمليًا قبول اللاجئين، وألغت برامج عهد جو بايدن التي سمحت بدخول المهاجرين قانونيًا، وقيدت إصدار التأشيرات لبعض الدول، وطبقت إجراءات تدقيق صارمة للحصول على مزايا الهجرة القانونية.